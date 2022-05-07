أحمد أبو هشيمة بمنشور جديد بعد انفصاله عن ياسمين صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، طليق الفنانة ياسمين صبري، منشور جديد عبر حسابه في موقع “إنستجرام”، بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن انفصال الثنائي.

واستعان أحمد أبو هشيمة بمقولة شهيرة للراحل ستيف جوبز، جاء فيها: “الطريقة الوحيدة لتحقيق نتائج مذهلة، هى أن تعشق العمل الذي تقوم به”.

يذكر أنّ ياسمين صبري احتفلت بزواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عام 2020، وسط احتفال عائلي، وخلال الساعات الماضية، تم تسريب بعض الأخبار التي تؤكد طلاق الثنائي.

أنباء الطلاق لاحقت الثنائي منذ عدة أشهر لكنهما ظهرا سوياً في عدة مناسبات، ونشرا صوراً تجمعهما عبر صفحاتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة أنباء الطلاق رافقها حذف الثنائي للصور التي كانت تجمعهما عبر موقع “إنستغرام”، كما ألغى كل منهما متابعة الآخر.