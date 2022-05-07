الأمير أندرو ممنوع من حضور احتفالات يوبيل الملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يغيب نجل الملكة إليزابيث الثانية الأمير أندرو عن شرفة قصر باكنغهام خلال عرض عسكري سيطلق أوائل الشهر المقبل الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لجلوس الملكة على العرش.

وفي آذار/ مارس، ظهر الأمير أندرو (62 عاماً) للمرة الأولى منذ أن عقد تسوية في دعوى رفعتها امرأة أمريكية ضده بتهمة الاعتداء الجنسي عليها، وبعد غضب شعبي بسبب صداقته مع الخبير المالي الأمريكي جيفري إبستين المُتهم باعتداءات جنسية عدة.

ووصلت الملكة إليزابيث إلى حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب برفقة قائد المروحية السابق في البحرية الملكية الأمير أندرو، وكانت بحال صحية متعبة وتجد صعوبة في المشي والوقوف.

واعتُبر دوره البارز في حفل التأبين الذي نُظم في وستمنستر آبي ونقلته قنوات تلفزيونية أنّه إشارة إلى أنّ والدته ترى أنّه لا يزال يتمتع بدور في المناسبات العائلية.

وأثار ظهوره الذي ركزت عليها التغطية الإعلامية جدلاً واسعاً، وقد يُنظر إلى إعلان الملكة عن عدم حضوره العرض العسكري “تروبينغ ذي كولور” على أنّه إشارة إلى عدم رغبة القصر في تكرار ظهوره إلى جانب العائلة في المناسبات الرسمية.

ونفى دوق يورك الأمير أندرو مزاعم المرأة الأمريكية بالاعتداء الجنسي عليها، ولا يزال مجرّداً من ألقابه العسكرية الفخرية ومن دوره في الجمعيات الخيرية، ما يحرمه من أي دور ملكي رسمي.