حسين الجسمي يكتسح يوتيوب في أيام.. “دلع واتدلع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “دلع واتدلع” للنجم الإماراتي حسين الجسمي، أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “دلع واتدلع” من ألحان حسين الجسمي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر توما.

وتقول كلمات الأغنية: “دلع وإتدلع عيش قول للأيام بشويش فى اتنين بيحبّوا جديد على مهلِك وماتجريش أصل القلب ومايريد فى حاجات فيها مانفتيش أيوه القلب ومايريد واجمل م الفرح مفيش”.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “دلع واتدلع” بانتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي.