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حسين الجسمي يكتسح يوتيوب في أيام.. “دلع واتدلع”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “دلع واتدلع” للنجم الإماراتي حسين الجسمي، أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “دلع واتدلع” من ألحان حسين الجسمي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر توما.

وتقول كلمات الأغنية: “دلع وإتدلع عيش قول للأيام بشويش فى اتنين بيحبّوا جديد على مهلِك وماتجريش أصل القلب ومايريد فى حاجات فيها مانفتيش أيوه القلب ومايريد واجمل م الفرح مفيش”.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “دلع واتدلع” بانتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي.

MO Nasa

MO Nasa

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