شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيي حفلاً غنائيًا فى السعودية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي اليوم السبت النجم كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في السعودية على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

ومن جهة أخرى اجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذى تم إحياؤه فى دولة الإمارات، ثالث أيام عيد الفطر، وقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم احتفالا بالعيد.

وكان النجم كاظم الساهر قد ألغى كل حفلاته الغنائية التى كان من المقرر أن يحييها فى جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات أحيا منها حفلتين وتبقى 6 حفلات أخرى، بسبب وفاة زوجته الأولى السيدة عروسة الساهر أم أولاده، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.