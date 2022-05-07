حسن شاكوش : ” أخيرا لقيت بنت الجيران .. مفيش مبروك “

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - نشر مطرب المهرجانات ” حسن شاكوش ” صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .
وظهر حسن شاكوش في الصورة وهو يقبل مانيكان على هيئة النجمة العالمية ” مارلين مونرو ” وأرفقها بتعليق ساخر عن ارتباطه بها .
فكتب مطرب المهرجانات في تعليقه على الصورة قائلا : ” أخيرا لقيت بنت الجيران .. مفيش مبروك ” .
وأثارت هذه الصورة حالة من الجدل والانتقادات بين المتابعين الذين اعتبرها البعض منهم بأنها غير لائقة .
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