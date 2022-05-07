طرح الإعلان الدعائي لفيلم تامر حسني الجديد ” بحبك “

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - نشر الفنان ” تامر حسني ” البرومو الدعائي لفيلمه الجديد ” بحبك ” عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام والمقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى . وكتب تامر حسني في تعليقه على الفيديو : ” الإعلان الرسمي الأول لفيلم ( بحبك ) والمحدد إصداره إن شاء الله بعيد الأضحى المبارك القادم ” . ويشارك تامر حسني في بطولة فيلم بحبك كلا من الفنانين : هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني وغيرهم . والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني وإنتاج شركة سينرجي وتي إيتش برودكشن وسكاي ليميت .. وتدور أحداثه في إطار يجمع ما بين الرومانسية والكوميديا .

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