كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - شاركت الفنانة ” مي كساب ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفديوهات إنستجرام بصورة نادرة لها من مرحلة الطفولة .
وظهرت مي كساب في الصورة خلال سنوات طفولتها الأولى وهى مرتدية فستان باللون الأحمر وأرفقتها بتعليق تحدثت من خلاله عن أن قلبها لم يتغير مع مرور السنين .
فكتبت مي كساب في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا عدت السنين والقلب لسه برئ الحمد لله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تنشر صورة نادرة من طفولتها وتعلق : ” القلب لسه برئ ” .. توقعوا من هي ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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