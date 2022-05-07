فنانة مصرية شهيرة تنشر صورة نادرة من طفولتها وتعلق : ” القلب لسه برئ ” .. توقعوا من هي ؟

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 05:43 مساءً - شاركت الفنانة ” مي كساب ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفديوهات إنستجرام بصورة نادرة لها من مرحلة الطفولة .

وظهرت مي كساب في الصورة خلال سنوات طفولتها الأولى وهى مرتدية فستان باللون الأحمر وأرفقتها بتعليق تحدثت من خلاله عن أن قلبها لم يتغير مع مرور السنين .

فكتبت مي كساب في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا عدت السنين والقلب لسه برئ الحمد لله ” .