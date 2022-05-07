ماذا سيحدث إذا وقع الطلاق بين ويل سميث وزوجته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن حياة النجم العالمي ويل سميث لن تعود كما كانت عليه في الماضي بعد صفعه الممثل الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022. فقد أمسى من أكثر شخصيات هوليوود التي تتعرض للانتقادات باستمرار.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه بعد أكثر من شهر على تلك الحادثة، حدث الكثير في حياة ويل، إذ أصبح ضحية لانتقادات كثيرة وإشاعات مختلفة تؤكد توتر علاقته بزوجته وترجح اتجاه الثنائي نحو الطلاق. كما أشارت الصحيفة إلى أن طلاق الثنائي سيمثل معركة قانونية كبيرة وسيؤدي إلى تقسيم ثروة سميث.

وذكرت أنه بعد قضاء 25 عاماً معاً، سيكون من حق جادا بينكيت الحصول على نصف ثروة ويل سميث، يعني بما لا يقل عن 350 مليون دولار. ورجحت أن يحدث هذا التقسيم للأصول طبقاً لقوانين ولاية كاليفورنيا وثروة بينكيت الصافية، التي تبلغ حالياً 50 مليون دولار، ستصبح 175 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أشار عدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية إلى ردة فعل بينكيت الباردة فضلاً عن قلّة دعمها لزوجها، بخاصة في هذه الفترة الصعبة.

ولم تؤكد مجلة “هيت” الأميركية خبر الانفصال من أي من الطرفين ولكنها نقلت عن مصادر قولها: “كانت هناك مشاكل بين الزوجين منذ أعوام. لكنهما الآن بالكاد يتحدثان مع بعضهما بعضاً. كما أن التوترات بينهما كانت واضحة”.

ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بعد ومن المتوقع أن يخوض سميث وبينكيت معركة قانونية قد تكون أكبر من معركة أنجلينا جولي وبراد بيت.