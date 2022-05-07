شكرا لقرائتكم خبر عن جورج خباز: السينما جسر تواصل بين الحضارات وهناك شرخ بين الحضارية العربية والغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل اللبناني جورج خباز عضو لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية، إنه رفيق لمهرجان مالمو منذ سنوات وأنه يعتبر المهرجان من أهم المهرجانات لأنه شاهد تطوره منذ البداية ويعي قيمة ما يقدمه المهرجان للجمهور.

وأضاف جورج خباز خلال لقاءه على تلفزيون الخليج 365، أنه فخور بنوعية الأفلام المقدمة والتنظيم مشيرا إلى أن لذلك السينما قادرة علي تقريب وجهات النظر وتعرف بعضنا علي الأخر وهو أمر ملموس في مهرجان مالمو خاصة بعد الدعم الحكومي للمهرجان بالسويد.

وأضاف جورج خباز أنه أهم معيار لديه في تحكيم الأفلام هوالصدق والاحتراف أن يكون الفيلم صادق وحقيقي ويدخل العقل والقلب ويكون شروط الفنية مستوفاه، مؤكدا أن شهادته في السينما اللبنانية مجروحة لكنها بخير رغم الظروف التي تمر بها لبنان.

وفي سياق متصل يقدم المهرجان عروض برنامج ليالي عربية، ويُعرض بالبرنامج الفيلم المصري برا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وحدث فى 2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي (مصر)، وقوارير إخراج نوره المولد ورغيد النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة الحازمي (السعودية)، والنهارده يوم جميل – إخراج نيفين شلبي (مصر).

فيما يعرض المهرجان عرضين لأطفال المدارس، وهم أبطال إخراج مانويل كالفو (السعودية، إسبانيا)، وبرا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وهو من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.