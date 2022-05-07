رسميًا.. تشيلسي يعلن انتقاله إلى مالك جديد!

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

أعلن نادي تشيلسي، اليوم السبت، عن انتقال ملكية النادي من رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.

وقال البلوز، في بيان رسمي: “يؤكد النادي اتفاقه على شروط انتقال الملكية إلى مجموعة جديدة، بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس”.

وأضاف: “سيتم دفع 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء أسهم النادي، وإيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100% للأعمال الخيرية كما أكد رومان أبراموفيتش”.

وتابع: “يحتاج تشيلسي لموافقة حكومة المملكة المتحدة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي البريطاني المجمد”.

وواصل: “سيلتزم الملاك الجدد بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في النادي، ويشمل ذلك الاستثمار في ملعب ستامفورد بريدج والأكاديمية والفريق النسائي”.

واختتم: “من المتوقع أن يكتمل البيع في أواخر أيار/مايو بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة”.