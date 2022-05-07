دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى مخرج مسلسل الكبير أوي

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 03:50 مساءً - أعربت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” عن سعادتها بما قاله عنها المخرج ” أحمد الجندي ” خلال استضافته ببرنامج (كلمة أخيرة) مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” بصحبة عدد من أبطال مسلسل الكبير أوي 6 .

حيث أشاد أحمد الجندي بدنيا سمير غانم وموهبتها واصفا إياها بأنها فنانة شاملة كما كشف عن سبب غيابها عن المشاركة في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي وأنه كان من الصعب تعويضها بممثلة أخرى .

فقال : ” فقدان هدية كانت المشكلة الأكبر لإن الناس حبيتها جدا، وفكرة ارتباط الناس بيها في المسلسل وفكرة تعويض دنيا بمسير غانم بممثلة أخري كانت مهمة شبه مستحيلة ” .

وتابع أحمد الجندي : ” كان من المفترض إن دنيا تخوض الموسم الرمضاني بمسلسل اَخر وكان من الصعب اشتراكها في الكبير أوي الجزء السادس ” .

ونشرت دنيا سمير غانم مقطع فيديو من حديث المخرج أحمد الجندي عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليه : ” أ/أحمد الجندي المخرج الكبير والأخ والصديق ” .

وأضافت : ” مهما قلت مش هقدر اتكلم عن الاستمتاع والراحة الرهيبة اللي بحسها وأنا بشتغل معاك والنجاحات اللي حققتها معاك الحمد لله .. شكرًا على كلامك وحقيقي السنة دي امتتعتونا جدًا كالعادة ” .