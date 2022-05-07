محمد صلاح يحصل على تكريم جديد.. “لاعب العام” في انجلترا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل لاعب ليفربول محمد صلاح على تكريم اتحاد كتَّاب كرة القدم في إنجلترا الفردي FWA للمرة الثانية، بعد أن حصل على 48 في المائة من أصوات الصحفيين في FWA تقديراً لأدائه المذهل في موسم 2021-2022، متفوقاً على نجم مانشستر سيتي “كيفين دي بروين”، وكذلك نجم وست هام يونايتد “ديكلان رايس”، حيث احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع لاختيار “لاعب العام”.

وقال محمد صلاح، الذي فاز أيضاً بالجائزة عام 2018، في حفل عشاء أفضل لاعب كرة قدم في فندق لاندمارك بلندن: “إنه شعور رائع. في البداية، أود أن أشكر كل من صوَّت لي. بالطبع، يشكِّل الصحفيون جزءاً كبيراً من عائلة كرة القدم. نأمل أن نتمكن من الفوز بالمزيد هذا الموسم”.

وأضاف: “أحاول فقط الاستمتاع بلعب كرة القدم والاستمتاع بوقتي في النادي، ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

الجدير بالذكر أنه في 46 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل صلاح 30 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة، مما ساعد الريدز على رفع كأس كاراباو، والوصول إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا وكأس الإمارات لكرة القدم، والبقاء في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.