هاري وميغان سيغيبان عن شرفة باكينغهام عند إطلاق احتفالات يوبيل الملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يغيب حفيدي الملكة إليزابيث الثانية هاري وزوجته ميغان ماركل عن شرفة قصر باكنغهام خلال عرض عسكري سيطلق أوائل الشهر المقبل الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لجلوس الملكة على العرش.

وقررت الملكة البالغة 96 عاماً حصر الحضور بأفراد العائلة الملكية في الظهور الرسمي، بعد عرض عسكري سيُنظم للاحتفال بعيد ميلادها.

وقال ناطق باسم قصر باكينغهام في بيان الجمعة إن الأشخاص الذين سيظهرون إلى جانب الملكة على الشرفة في 2 حزيران/ يونيو هم فقط “أفراد العائلة الملكية الذين يتولون مهاماً رسمية بالنيابة عنها”.

وأضاف أن القرار اتّخذ “بعد دراسة متأنية”.

وكانت التكهنات أشارت إلى أنّ هاري وميغان قد يحضران الحدث الذي يمتد على أربعة أيام من الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة، بما يشمل تنظيم حفلات شاي وحفلة موسيقية لموسيقى البوب وعرضاً يُنظم للعموم وسط لندن.