تامر حسني يشعل أقوى حفلات العيد في الرياض بحضور الآلاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حفل تميز بأجواءٍ رائعة وحضور حاشد أحيا النجم المصري تامر حسني أقوى حفلات عيد الفكر المبارك ليلة أمس الجمعة، 7 أيار/مايو على مسرح “أبو بكر سالم” في الرياض.

الحفل، الذي جاء تحت إدارة وإشراف الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حضره الآلاف من عشاق تامر حسني، وفور صعوده إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات الجمهور والهتافات التي رحبت بـ“نجم الجيل”. وانسحبت هذه الأجواء إلى مواقع التواصل الإجتماعي إذ تناقل عدد كبير من المتابعين فيديوهات من الحفل أظهرت تفاعل الجمهور مع تامر حسني.

قدّم تامر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “خليك فولاذي”، فتحوّل الحضور إلى كورال يردّد معه الكلمات عن ظهر غيب، في مشهدية تتكرّر في كل حفلاته في الوطن العربي.

من جانبه نشر تامر حسني على صفحته بموقع “إنستغرام” صورًا من الحفل وعلّق قائلًا: “جمهور السعودية العظيم كل حفلة بفتكرها احلى حفلة و لسه بتفاجيء كل مره ان في احلى واحلى الف شكر جمهور السعوديه الغالي الف شكر جمهور الرياض الحبيب ”.

على صعيد آخر، يترقب تامر حسني طرح فيلمه السينمائي الجديد “بحبك” خلال عيد الأضحى المبارك. وكشف تامر مؤخرًا عن البرومو الرسمي الأوّل للفيلم عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيه في لقطات خطفت الأنفاس، تجمع بين الكوميديا والرومانسية في آن، وهو ما زاد من حماس الجمهور لمشاهدة العمل.

فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، ويشاركه في بطولته النجوم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخة، وتدور أحداثه في إطار رومنسي اجتماعي يحمل الطابع الكوميدي.