محاولة إخوانية لتشويه خالد الصاوي بمنشور قديم.. هكذا رد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق الفنان المصري خالد الصاوي نجاحا كبيرا من خلال تجسيد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

إلا أن الأمر جعله عرضة لهجوم من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعدما تداول عدد كبير منهم منشورا سابقا للفنان المصري كتبه قبل نحو 10 سنوات، وظهر فيه وهو يدافع عن نظام الرئيس الراحل محمد مرسي، ويرفض أي تدخل عسكري ضد الرئيس المنتخب.

لم تمض سوى ساعات على تداول المنشور والحديث عن الازدواجية التي صارت لدى الفنان، حتى قرر خالد الصاوي أن يرد على أنصار جماعة الإخوان ويوضح موقفه.

مشيرا إلى كونه يرد على الزوبعة التي تنبش في أمور كتبها قبل 10 سنوات، بالإضافة إلى محاولات الاختراق التي تتعرض لها حساباته في الوقت الحالي.

ولكنه وجه حديثه إلى أنصار جماعة الإخوان قائلا “لما تجيب لي كلام من سنين وأنا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك فدي حركة ضدك أنت”.

مشيرا إلى أن الجماعة انكشفت بإرهابها وخيانتها فكان من الطبيعي أن ينقلب عليها، وهو ما حدث من أغلب أبناء الشعب المصري، كما أكد أنه وقف ليعارض نظام منذ 10 سنوات دفاعا عن الناس، فتعرض لهجوم من قبل جماعة الإخوان بالسلاح، ليجد النظام الذي كان يعارضه هو من يحمي الناس.

وبعدها يختار الناس هذا النظام مرة واثنين، كما أن النظام يثبت أن هناك دولة جديدة يتم بناؤها رغم تآمر جماعة الإخوان، وبالتالي لم يكن غريبا أن يتحول من معارض لمناصر.

واعتبر الصاوي أن الغريب فعلا هو تواجد جماعة الإخوان حتى الآن بكل سمومها دون أن يعتبروا، واختتم الصاوي حديثه بكونه خدع في جماعة الإخوان وآخرين وقفوا عاجزين عن تقديم حل وكادت مصر أن تنهار، لكن الشعب اختار قيادته ودولته الجديدة.

وبعد تفكير وجد أنها أفضل حل حتى الآن، وصار يفكر في أن يساهم معهم بأي جهد من أجل بلده مصر وهو أمر يحبه، ليرد على كل ما طاله من هجوم.