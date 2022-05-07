أحمد الفيشاوي يثير قلق المتابعين حول حالة والدته الصحية

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 02:52 مساءً - توجه الفنان ” أحمد الفيشاوي ” بالدعاء لوالدته الفنانة ” سمية الألفي ” بالشفاء في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة لسمية الألفي كتب أحمد الفيشاوي في تعليقه عليها : ” الفنانة العظيمة سُمية يوسف الألفي .. أمي .. إنتي أحلي حاجة في كل حاجة .. ربنا يتمم شفاكي علي خير يا حبيبتي ” .

وأثار هذا المنشور قلق المتابعين حول تطورات الحالة الصحية لوالدة أحمد الفيشاوي خاصة بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان وخضوعها منذ أشهر قليلة لعملية استئصال الورم .

وحرصت الفنانة سمية الألفي على طمأنة الجمهور في تصريحات لها أكدت من خلالها على أن وضعها الصحي مستقر وأنها مازالت تخضع لجلسات العلاج الكيماوي والتي ستستمر بها حتى شهر يوليو المقبل .