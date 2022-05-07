شريهان تفاجأ اليسا وسعد لمجرد

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 02:52 مساءً - تواصل اغنية “من اول دقيقة” للفنانة اللبنانية اليسا والفنان المغربي سعد لمجرد بحصد المزيد من النجاح سواءا عبر نسب المشاهدة العالية او رود الفعل الايجابية والتي كان اخرها من الفنانة المصرية شريهان.

فقد كتبت شريهان تغريدة اشادت بها بالاغنية موجهة التهنئة لكل من اليسا وسعد لمجرد وامير طعيمة حيث كتبت: “عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح.” .

بدورها ردت اليسا على كلام شريهان قائلة “يعني فرحتي بالأغنية ونجاحا كوم وفرحتي بتويت سيدة الحلا والرقي شريهان كوم تاني،نحنا تعلمنا منك ومن فنك الأبداع!! شكرا ست الكل”.