جوني ديب يتهم أمبر هيرد بخيانته مع هذا النجم

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 02:52 مساءً - كشفت النجمة العالمية ” أمبر هيرد ” خلال إدلائها بشهادتها أمام محكمة فيرفاكس بولاية فرجينيا الأمريكية يوم الخميس الماضي عن اتهام زوجها السابق النجم ” جوني ديب ” لها بخيانته مع الممثل ” جيمس فرانكو ” .

وأشارت أمبر هيرد إلى أن هذه الواقعة تعود إلى عام 2014 حيث اعتدى جوني ديب عليها بالضرب على متن طائرة خاصة خلال توجههما من بوسطن إلى لوس أنجلوس برفقة أصدقائه وفريق الأمن .

وذلك لافتراضه أنها على علاقة غرامية مع جيمس فرانكو نشأت بينهما أثناء تصويرهما فيلم The Adderall Diaries الذي تم إصداره بإسم True Deception في العام التالي .

وأضافت هيرد أن الغيرة دفعت ديب إلى استجوابها مرارا وتكرارا على متن الطائرة وأنه قام بركلها وصفعها ووصفها ب (العاهرة) أمام الجميع وأنه كان تحت تأثير ما تعاطاه من مخدرات .

فقالت : “ديب الذي تفوح منه رائحة الحشيش والكحول لقد ركلني في ظهري، سقطت على الأرض، ولم يقل أحد شيئًا، لم يفعل أحد شيئًا، يبدو الأمر كما لو أن الصمت المطبق خيم على تلك الطائرة ” .