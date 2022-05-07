أصالة : ” أنا منهارة .. يارب ساعدني “

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 02:52 مساءً - فجعت الفنان السورية ” أصالة ” بوفاة مدربها الرياضي المصري ” أنس أبو هاشم ” لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش والذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ صباح يوم أمس الجمعة .

ونعت أصالة وفاة أنس أبو هاشم في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام تضمن صورة للفقيد كتبت في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة : ” أكتر من ستّ سنين أنّوس بيدرّبني وبيهتمّ فيني وبكلّ الناس اللي بيحبهم وحتًى بيعرفهم .” .

وتابعت : ” خبر اليوم موّتني، قتلني، صدمني مو مصدقة إنّه صديقي وأخي الطيّب خلص راح !! من أقل من شهر حاكاني وكان زعلان مني لأنّي أهملت تماريني وما عدت روح عالجيم ووعدته نرجع نتدرّب وأدخل الأولمبياد ( على سبيل الضحك) ” .

وأضافت : ” وأنس حبيبي المدرًب الرياضي العظيم الحنون الكريم ما كنت أنا كوني حبيبتكم غايه إله ، بل كان بيهتم بجميع أنواع البشر وهالشي بالنسبة إلي مطمئن لأنّه بيدلً على صدق ونقاوة المهتمّ الحنون .. واليوم وصلني خبر إنه توفّى !! هالقمر الطيّب خلص راح وما بقى بالحياة موجود ” .

واختتمت أصالة منشورها معربة عن حزنها الشديد على رحيل أنس أبو هاشم : ” أنا منهارة بكتب يمكن كلمات غلط بس المهم شعوري يوصل .. أدعوا لصديقي الحبيب الله يرحمه ويعين حبايبه على هالصدمة المرعبة .. مو معقول صديقي الحنون خلص مو موجود جنبي !! يارب ساعدني ” .