في يوم ميلاد آرتشي الثالث.. العائلة المالكة تبعث التهاني بالمناسبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل “آرتشي”- الطفل الأول للأمير هاري وميغان ماركل دوق ودوقة ساسكس- بعيد ميلاده الثالث أمس 6 مايو في كاليفورنيا مع والديه وشقيقته الصغرى “ليليبت”.

وفي هذه المناسبة توجه أفراد العائلة المالكة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بهذه المناسبة.

وأشاد حساب العائلة المالكة على تويتر، الذي يمثل الملكة إليزابي”، بنجل دوق ودوقة ساسكس بصورة قديمة لـ”آرتشي” حين ولادته مع أفراد عائلته ورسالة قصيرة، جاء فيها: “أتمنى لآرشي مونتباتن وندسور يوم ميلاد ثالث سعيد جدًا!”.

ومن جانبهما شارك الأمير وليام وكيت ميدلتون صورة لـ”آرتشي” تم التقاطها أثناء تعميده في يوليو 2019، والتي تضم دوق ودوقة كامبردج، دوق ودوقة ساسكس، “دوريا راجلاند”، الأمير تشارلز” و”كاميلا، وشقيقتا الأميرة ديانا؛ السيدة سارة مكوركوديل وليدي جين فيلوز. وجاء في التعليق على المنشور: “نتمنى لـ”آرتشي” يوم ميلاد ثالث سعيد جداً اليوم”.

كما شارك الأمير تشارلز و”كاميلا أيضًا رسالة إلى نجل الأمير هاري وميغان على تويتر. وذلك من خلال إعادة تغريد الرسالة التي شاركتها وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالملكة، بدلاً من نشر صورتهم الخاصة مع “آرتشي”، مضيفين: “يوم ميلاد سعيد آرتشي”.

لم ير “آرتشي”، الذي يحتل المرتبة السابعة في ترتيب ولاية العرش، أياً من أقاربه من العائلة المالكة منذ انتقال والديه إلى كاليفورنيا في عام 2020، ومن هنا جاءت مشاركة الصور التي شوهدت سابقاً.

وزار الأمير هاري وميغان الملكة في قلعة وندسور في أبريل في طريقهما إلى هولندا لحضور ألعاب Invictus في أول زيارة مشتركة لهما إلى المملكة المتحدة منذ تخليهما عن الأدوار الملكية الرسمية والانتقال إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، لم يصطحبا آرشي للزيارة وظل في كاليفورنيا، حيث قال “هاري” إنه ليس من الآمن لعائلته العودة إلى المملكة المتحدة دون حماية الشرطة.

في حين أن الملكة لم تكن قادرة على رؤية “آرتشي” شخصياً لعدة سنوات بسبب جائحة COVID-19، قال الأمير “هاري” سابقاً أن الاثنين قد تفاعلا تقريباً عبر مكالمات فيديو Zoom.

يذكر أنه منذ تنحيهما عن منصبهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة والانتقال إلى كاليفورنيا، أصبح هاري وميغان انتقائيين بشأن صور “آرتشي”، وشقيقته “ليليبت” البالغة من العمر 11 شهراً.