شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشكر الجمهور السعودى بعد نجاح حفله فى الرياض: كل مرة أحلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم تامر حسنى، الشكر للجمهور السعودى، بعد نجاح حفلته فى الرياض، أمس الجمعة، حيث نشر تامر حسنى، مجموعة من صور الحفل، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها، "جمهور السعودية العظيم كل حفلة بفتكرها أحلى حفلة، ولسه بتفاجئ كل مرة إن فى أحلى وأحلى، ألف شكر جمهور السعودية الغالى، ألف شكر جمهور الرياض الحبيب".

ويظهر تامر حسنى، فى الصور وهو يقف وسط الجمهور، الذى حضره حشد ضخم من معجبيه فى المملكة العربية السعودية، وتفاعل نجم الجيل بشكل كبير مع جمهوره ومحبيه خلال تقديم أغانيه المميزة، فيما تظهر في إحدى الصورة واحدة من معجباته التي تمكنت من الصعود إلى خشبة المسرح من أجل مصافحته، حيث قابلها تامر، بابتسامته المعهودة مع الجمهور، بينما واصل غنائه.