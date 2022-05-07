تداول أخبار حول وفاة الفنان ” يحيى الفخراني ” بأزمة قلبية

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 12:59 مساءً - تصدر إسم الفنان المصري ” يحيى الفخراني ” محرك البحث (جوجل) خلال الساعات الماضية بعد انتشار أخبار حول وفاته إثر إصابته بأزمة قلبية .
ليخرج نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات صحفية له لكشف حقيقة هذه الأخبار ونفيها .
حيث أكد أشرف زكي على أن الفنان يحيى الفخراني بخير وبصحة جيدة وأن ما تم تداوله حول وفاته ما هي إلا شائعات ولا أساس لها من الصحة .
وكان يحيى الفخراني كان قد غاب عن المشاركة بالموسم الرمضاني 2022 بعدما شارك في العام الماضي بمسلسل ” نجيب زاهي زركش ” .
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