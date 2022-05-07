حقيقة خطوبة أحمد أبو هشيمة ومي عز الدين

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 12:59 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءا حول خطوبة رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” والفنانة ” مي عز الدين ” .

وذلك على خلفية تداول منشور ينسب للناقدة السينمائية ” ماجدة خير الله ” من حساب يحمل إسمها على موقع فيس بوك قامت من خلاله بتهنئهما على الارتباط والخطوبة .

فجاء في المنشور : ” أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين .. ألف مبروك يا حبيبتي .. اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين لتأمين مستقبلك يا روحي ” .

وتابع المنشور : ” ونصيحة لأي بنت أما تتجوزي، اتجوزي اللي بيشرب قهوة وعنده عروق ومعضل ” .

فيما كشفت إحدى صديقات ماجدة خير الله تدعى ” أميرة الطحاوي ” حقيقة هذا المنشور في تعليق لها حيث أشارت إلى أن حساب الناقدة السينمائية تعرض للاختراق .

وأضافت أن ماجدة خير الله لا علاقة لها بما نشر على هذا الحساب حول خطوبة أحمد أبو هشيمة ومي عز الدين والذي أثار حالة من الجدل بين المتابعين .

يذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن زوجته الفنانة ” ياسمين صبري ” بعد زواج استمر لمدة عامين .