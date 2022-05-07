أحمد سعد يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب أحمد حلمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان أحمد حلمي، تحدياً جديداً بعنوان “بص الحركة دي”، وذلك ترويجًا لفيلمه الجديد “واحد تاني”، الذي يتم عرضه في دور العرض في السينما المصرية، ونشر الفنان أحمد سعد، على حسابه الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو لخوض ذلك التحدي مما عرضه للكثير من الانتقادات والهجوم من قبل جمهوره.

وظهر سعد في الفيديو وهو يقوم بعمل التحدي والرقص ما دفع الجمهور لينهال عليه بالانتقادات، حيث علقوا بقولهم: “أنت بتعمل إيه يا فنان”.. “حد يفصل النت عن أحمد سعد”.. “لازم يقطعوا النت عنك”.. “أنا لو من عمرو سعد أعملك انفولو من حياتي”.. “عيب عليك اللي بتعمله ده خليك زي أخوك”.. “اللهم إن كان سحرًا فأبطله”.

وكان سعد قد أحيا حفلًا في إحدى حدائق منطقة مدينة نصر، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك وقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه التي أحبها الجمهور وتفاعل معها.

وشارك أحمد سعد في الماراثون الرمضاني 2022، من خلال غناء تتر البداية لمسلسل توبة، بطولة عمرو سعد، وضم المسلسل العديد من الفنانين إلى جانب عمرو سعد، منهم: ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، مصطفى أبو سريع، مروة الأزلي، أسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف أحمد حلبة، وإخراج أحمد صالح. وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي.