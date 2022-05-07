شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح: صناع السينما العالمية مقصرون فى الاطلاع على نجاحاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد ممدوح لـ"الخليج 365" خلال تواجده بمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ12 لحضور عرض فيلمه أبو صدام، إنه سعيد بمشاركة الفيلم في المهرجان خاصة أن "مالمو" مهرجان له قيمة كبيرة في أوروبا.

وأكد محمد ممدوح أنه لا يحمل أي توقعات وهو في طريقه لعرض الفيلم في أوروبا وأنه يتركها على الله متمنيًا أن يحصل الفيلم علي حقه في المشاهدة وأن ينول إعجاب الجمهور، مشيرا إلى أنه من الجيد أن يري أهل أوروبا والعرب المقيمين في السويد الأفلام العربية ويشاهدوا كم التطور وكيف نفكر وكيف نعبر عن أفكارنها من خلال السينما خاصة وأن السينما لها دور كبير في تبادل الثقافات وهو أمر إيجابي يحسب للمهرجان.

وأكمل محمد ممدوح في لقاءه على تلفزيون الخليج 365 أن السينما المصرية قوية وفي فترات سابقة كان العالم يستمد أفكاره من السينما العربية عموما، خاصة وأن لدينا أمهر المخرجين والصناع، موضحًا أن السينم المصرية لديها كنوز من صناع السينما وصناع السينما العالمية مقصرين في الاطلاع علي نجاحتنا.

وفي سياق متصل يقدم المهرجان عروض برنامج ليالي عربية، ويُعرض بالبرنامج الفيلم المصري برا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وحدث فى 2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي (مصر)، والنهارده يوم جميل – إخراج نيفين شلبي (مصر).

فيما يعرض المهرجان عرضين لأطفال المدارس، وهم أبطال إخراج مانويل كالفو (السعودية، إسبانيا)، وبرا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وهو من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.