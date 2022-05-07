مادونا تطلب مقابلة البابا فرنسيس.. “أنا كاثوليكية جيدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لطالما شهدت علاقة المغنية الأميركية بالكنيسة الكاثوليكية توترات، إذ حظر الفاتيكان مقطع الفيديو الخاص بأغنيتها “Like a Prayer” عام 1989. ولكن، يبدو أن ملكة البوب تريد العودة إلى نِعمة الكنيسة، حيث تواصلت مع البابا فرنسيس بالطريقة الوحيدة التي تعرفها.

وفي تغريدة، أمس الخميس، كتبت مادونا عبر تطبيق “تويتر”: “مرحباً Pontifex Francis – أنا كاثوليكية جيدة، أقسم بذلك”. وأضافت: “مرت عقود قليلة منذ آخر اعتراف لي. هل من الممكن أن نلتقي ذات يوم لمناقشة بعض الأمور المهمة؟”.

وتابعت: “لقد فرض عليّ الحرمان الكنسي 3 مرات. لا يبدو ذلك عادلاً. مع خالص التقدير، مادونا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها مادونا عن رغبتها في مقابلة البابا فرنسيس، حيث كشفت سابقاً عما تود مناقشته من أفكار إذا جلسا للدردشة.

وقالت في مقابلة مع أندرو دينتون في عام 2019: “دعونا نتحدث عن وجهة نظر يسوع حول النساء. دعونا نتحدث عن ذلك”.

يذكر أنه منذ 33 عاماً، بعد إصدار Like A Prayer، واجهت مادونا عاصفة من الجدل حول المحتوى الجنسي وكلمات الأغنية الغامضة، وكذلك مشاهد الفيديو الموسيقي.

في ذلك الوقت، دعا البابا يوحنا بولس الثاني إلى مقاطعة الأغنية ومقاطع الفيديو على محطات الموسيقى في جميع أنحاء إيطاليا.