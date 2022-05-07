ضبط عملية تهريب كحول على متن يخت يعقوب بوشهري في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالب شهير مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري بعدم الاستعجال في إصدار الأحكام عليه، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في بلاده إحباطها عملية تهريب كحول على متن يخت تابع له.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إن “إدارة خفر السواحل بالتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة الأثر والإدارة العامة للجمارك ضبطت 693 زجاجة خمر على متن اليخت، وتم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص”.

وذكرت إدارة الجمارك أن “عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات من إدارة البحث والتحري الجمركي وبالتنسيق مع إدارة جمارك الموانئ الجنوبية، حيث تم على الفور التنسيق مع وزارة الداخلية لاستكمال باقي الإجراءات وحصر الكميات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأكّد بوشهري المقيم في العاصمة البريطانية لندن أنه على أتم الاستعداد للعودة إلى بلاده في حال استدعائه إلى التحقيق.

وطالب الجميع بانتظار نهاية التحقيق، مهدداً كل من يسيء إليه.