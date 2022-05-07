شائعة الموت تطال الفنان يحيى الفخراني هذه المرّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، صحة كل الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان يحيى الفخراني، متأثرا بأزمة قلبية حادة، وأكد زكي أن الفخراني بخير وبصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل من الصحة.

وتصدت نقابة المهن التمثيلية سريعا للشائعات المنتشرة طوال الليل حول تعرض الفنان يحيى الفخراني لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته، وأكدت أن الخبر كاذب جملة وتفصيلا.

كما نفت الدكتورة لميس جابر زوجة الفخراني صحة هذه الشائعات، مؤكدة ان الفنان المصري بخير ولا يعاني من أي متاعب صحية، ورافقها في زيارة عائلية مؤخرا بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر.

وغاب الفنان يحيى الفخراني عن الموسم الرمضاني لعام 2022، بعدما شارك العام الماضي بمسلسل نجيب زاهر زركش.

وكان آخر ظهور للفنان يحيى الفخراني خلال مشاركته بتعليق صوتي على فيلم تسجيلي بعنوان “من كل بيت مصري” الذي يتحدث عن الشهداء وتضحياتهم، وذلك ضمن احتفالية يوم الشهيد التي أقيمت في مارس الماضي، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وبمشاركة عدد من المبدعين والنجوم منهم سيد رجب وخالد الصاوي وعلى الحجار.