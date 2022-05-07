حقيقة زواج المغنية العالمية ريهانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المغنية العالمية ريهانا وحبيبها آيساب فيديو كليب غنائي جديد يظهر آيساب روكي وهو يطلب يدها للزواج، ما أثار شكوك حول زواجهما قبل إنجابها لطفلها الأول.

ويظهر الفيديو ريهانا وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر، فيما يطلب يدها آيساب روكي للزواج، حيث تظهر كلمة “هل تتزوجيني” على أسنانه، لتجيبه وهي ترتدتي وشاحاً على رأسها باللون الأحمر أيضاً: “نعم أقبل” بنفس الطريقة.

وفي نهاية الفيديو، تظهر ريهانا وهي تمسك بباقة ورد، وتسير وعلى جانبيها حشد من الناس.

وكانت الكثير من الشائعات قد لاحقت ريهانا وحبيبها مؤخراً تحدثت عن انفصالهما، ولكن موقع “RadarOnline” الأمريكي، قد أكد نقلاً عن مصدر مقرّب من النجمة العالمية ريهانا وحبيبها آيساب، أن انفصالهما بسبب الخيانة مجرد شائعة.

كما نفى المصدر أن تكون حادثة الخيانة قد حصلت في الأساس، مؤكداً أن كل الأخبار التي تحدثت عن ذلك لا أساس لها من الصحة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خبر مفاده أن النجمة العالمية ريهانا، الحامل بطفلها الأول، قد انفصلت عن حبيبها آيساب روكي بعد أن اكتشفت خيانته لها في أسبوع الموضة مع حبيبته السابقة ومصممة أحذية Fenty أمينة معادي.

وكان الشخص الأول الذي أعلن خبر الانفصال على تويتر مدون الموضة “لويس من روما” حيث ادّعى في تغريدة له مساء أمس أن “ريهانا وآيساب انفصلا، بعدما أمسكته يخونها مع مصممة أحذية Fenty أمينة معادي في أسبوع الموضة”.

وذكر لويس في تغريداته المتتالية أن “أمينة” كانت مسؤولة عن تصاميم عرض أحذية Fenty، كما أن ريهانا لطالما كانت تظهر بتصاميمها، كما لفت إلى أن أمينة وآيساب تعاونا معاً بمجموعة أحذية عندما كانا يتواعدان سابقاً.

وحتى الآن لم تعلق ريهانا أبداً على الموضوع وكذلك آيساب روكي، لكن الخبر أحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد الغضب من آيساب الذي، بحسب قولهم تجرأ على خيانة ريهانا، أو في العموم خيانة امرأة حامل بطفلة.