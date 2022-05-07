دنيا سمير غانم بأوّل ردّ على مخرج الكبير أوي.. “امتعتونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت الفنانة دنيا سمير غانم، على تصريح المخرج أحمد الجندي عنها، والذي كشف سبب عدم مشاركتها في مسلسل “الكبير أوي 6″، ووجهت التحية لكل نجوم العمل وصناعه، مؤكدة أنها استمتعت بمشاهدته، كما وضعت قائمة بالأعمال الفنية التي جمعتها بالمخرج وبعضها من بطولة النجم أحمد مكي.

وأعادت دنيا نشر، مقطع فيديو من لقاء المخرج أحمد الجندي ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه لميس الحديدي وحديثه عنها، وذلك عبر ستوري حسابها الخاص بموقع انستغرام.

وعلقت دنيا على الفيديو قائلةً: “المخرج الكبير والأخ والصديق مهما قلت مش هقدر اتكلم عن الاستمتاع والراحة الرهيبة اللي بحسها وأنا بشتغل معاك والنجاحات اللي حققتها معاك الحمد لله، شكرًا على كلامك وحقيقي السنة دي امتعتونا جدًا كالعادة”.

وكان أحمد الجندي كشف سبب غياب دنيا سمير غانم عن مسلسل “الكبير أوي” في موسمه السادس وكذلك غيابها في الموسم الخامس منه أيضًا، موضحًا أن كل ما في الأمر أن دنيا كانت مرتبطة بعمل فني آخر، كان من المفترض أن يعرض في رمضان 2022، ولكنه تعطل لظروف معينة، لذلك لم تظهر في كلا العملين.

يذكر أن دنيا كان من المفترض أن تشارك في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 ببطولة مسلسل “عالم موازي” ولكن تم سحب المسلسل من المنافسة في اللحظات الأخيرة، وكشف المنتج والفنان هشام جمال عن الأسباب الحقيقية لتأجيل عرض “عالم موازي”، مؤكدا أنه تحمل خسارة كبيرة كمنتج، ولكن دنيا أيضا تحملت خسائر نفسية كبيرة.