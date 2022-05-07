شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: أغير جدًا من النجم محمد صبحى وأتمنى امتلاك مسرح مثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم الشاب محمد عادل عن جانب من أحلامه الفنية خلال حواره مع الخليج 365 قائلاً: أغير من الأستاذ النجم محمد صبحي لأنه يمتلك مسرحا، فحلمي هو أن يكون لدي مسرح في وسط البلد يتحول لسينما ويتحول لمكان أقدم به حفلات غنائية، وكل ما هو فن يقدم فيه.

وقال أيضًا ناصحًا أي شاب في مقتبل حياته العملية: اعمل اللي عليك، وصدق حلمك، وأعود مرة أخرى لشخصية "علاء محمد الصاوي" في مسلسل "العائدون" فهذا الشاب حاول "يعمل اللي عليه" ففشل وحاول مرة أخرى ففشل ولكنه كان مصرًا على النجاح، وفي النهاية حقق حلمه "لما صدقه ومشي وراه"، وللأسف البعض يستسهل ولا يقرأ ولا يطور نفسه، أنا دائمًا اقرأ وأشاهد وأطور نفسي في مهنتي فلابد من التعب، وحلم التمثيل ليس له موعد، فحلمي كممثل ممكن يأتي لي في سن محمد رمضان، وممكن يأتي لك في سن سيد رجب، فكل إنسان له تجربته وأحلامه.

مسلسل "العائدون" يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب ، والمسلسل بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، محمد عادل ، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".