شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى: عبد الرحيم كمال هو من رشحنى لشخصية مليحة فى "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال حوار مع النجمة القديرة عايدة فهمي لتليفزيون الخليج 365 أجراه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وتحدثت عايدة فهمي عن مسلسلها الأخير "جزيرة غمام" قائلة: أرسلت لى شركة سينرجي هذا العام سيناريو مسلسل "جزيرة غمام"، بعدما تعاملت معهم العام الماضي في دور صغير بمسلسل "نجيب زاهي زركش" مع النجم يحيي الفخراني، وقدمت أنا وفتوح أحمد ومحمد الصاوي مشهد كضيوف شرف، ولكن دور "مليحة" في جزيرة غمام دور يدفع فيه فلوس، فقد عشقت الشخصية بمجرد قراءة حلقة واحدة من المسلسل، وكنت معتقدة أن الشركة هي من رشحتني لكني اكتشفت فيما بعد أن الترشيح من الكاتب والسيناريست الكبير عيد الرحيم كمال.

وأضافت: وافقت على الدور لأنه من كتابة عبد الرحيم كمال، ولم أخشَ من الدور ومن سن الشخصية فهو سني الحالي، وأنا لا أخشب تقديم سني والماكيير لم يضع لي أى تجاعيد ولكن فقط "غمق" البشرة.



كواليس لقاء النجمة عايدة فهمي بتليفزيون الخليج 365

وقالت أنها تعايشت مع الشخصية وتوحدت معها برغم أنها ليست صعيدية ولكني من الإسكندرية، ولكني قدمت اللهجة الصعيدية في الكثير من الأعمال وكان آخرها مسرحية "حريم النار" فحرفة التمثيل باللهجة الصعيدية ليست ببعيدة علي.