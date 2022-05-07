للسيدات.. وصفات طبيعية من الليمون للعناية بالشعر

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يحتوى الليمون على فيتامين “سى”، والعديد من العناصر الغذائية التي تجعله من ضمن مكونات العناية بالشعر، حيث يساعد على تنظيفه وترطيبه، وذلك من خلال إضافة بعض المكونات الطبيعية الأخرى، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من الليمون للعناية بالشعر، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع “limoneira”.

ينصح بتحضير 1/2 برتقالة مع 1/2 ليمون مع 2 كوب من الماء، ثم تقطيع الفاكهة بسكين حاد والتخلص من لبّ الفاكهة مع إضافة الماء، ثم إضافة الخليط في وعاء على النار وعندما يصل لمرحلة الغليان يرفع ويترك حتى يبرد وتقطع الفاكهة ويصفى الخليط وصب السائل في زجاجة رذاذ نظيفة، ورشه على الشعر وتركه لعدة دقائق ثم غسل الشعر بالماء والشامبو، ويمكن تخفيف الخليط بالماء وحفظه في الثلاجة.

غسول الشعر بالليمون

يساعد هذا الغسول في الحصول على شعر لامع ونظيف، ويمكن استخدامه مع الشعر العادى والدهنى، من خلال تحضير ملعقة كبيرة من عصير الليمون و2 كوب من الماء، ثم مزج المكونات معاً في كوب نظيف ورجها قبل الاستخدام، ويمكن استخدام الخليط كبلسم بعد غسل الشعر بالشامبو وشطفه جيداً، ثم وضع المزيج على الشعر وفروة الرأس مع التدليك والإنتظار لمدة تتراوح مابين 2 إلى 3 دقائق ثم غسل الشعر بالماء الدافىء، ويمكن استخدام هذا الخليط أيضاً كشامبو من خلال سكبه على الشعر بعد غسله مع تدليك الشعر ثم شطفه، ويفضل اتباع هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع لأن الليمون يجفف الشعر ويفتح لونه مع مرور الوقت.

وصفة الليمون للتخلص من القشرة

تساعد هذه الوصفة الطبيعية في ترطيب فروة الرأس وإزالة القشر، من خلال إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ، مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وإضافة المكونات في وعاء صغير وخلطهما جيدًا حتى يمتزجا، ووضع الخليط على الرأس مع تدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق وترك الخليط على الرأس لمدة ساعة ثم تغطية الرأس بمنشفة فضفاضة، ثم غسل الشعر بالشامبو.