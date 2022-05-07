سيف نبيل يدخل عالم التمثيل بالتعاون مع منتج لبناني

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

يدخل النجم سيف نبيل عالم الدراما من بابه العريض مع المنتج جمال سنان / Eagle Films، في أول تجربة تمثيلية له، بعد النجاح الساحق الذي حققه في عالم الغناء.

تجربة جديدة ستكون تحدياً مختلفاً يجمع الشركة بسيف، ليقدما مادة درامية اجتماعية تقوم على التراجيدي والأكشن.

وبدأ التحضير لهذا العمل قبل أشهر، لتنطلق عمليات التصوير قريباً جداً.

سيف والمنتج جمال سنان التقيا مراراً بين بيروت ودبي، وقد تم الاتفاق بينهما وبدأت التحضيرات الجدية لتنفيذ المسلسل.

وستعلن الشركة قريباً عن بعض المفاجآت الكبيرة التي تخصّ العمل المرتقب.

يذكر أن سيف نبيل عراقي الأصل، يبلغ من العمر 35 عام، من مواليد بلدة المنصور بالعراق ويحمل الجنسية العراقية.

وبدأ مسيرته الفنية في عام 2011 عندما أطلق أول أغانيه تحت عنوان “هاي السنة”، قدم من بعدها العديد من الأغاني المتميزة ومن أبرزها أغنية “هلا بيك”، “لا تروح”، كما قدم ديو غنائي مع المطرب الشاب نور الزين بعنوان “ما بعت دنياي”، ديو آخر مع المطربة إسراء الأصيل بعنوان “أبي أشوف” وغيرها، وحصل على جائزة أوسكار ليبيا الثقافي للمبدعين العرب من دولة تونس.

كما شارك كعضو في لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير عراق أيدول وذلك في عام 2021 والذي تم عرضه على شاشة أم بي سي العراق.

وحقق سيف نبيل نجاحا واسعا في عالم الفن، فهل سينجح في التمثيل؟