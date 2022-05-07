شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى فى ساقية الصاوى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكان قد أحيا المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلاً في شهر رمضان الماضي ضمن الاحتفالات الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، في قبة الغوري "بشارع الأزهر" هو وفرقته وقدم فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات الصوفية ومنها "قل للمليحة" و"نسيم الوصل" و"مرسال لحبيبتى"، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.
على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.