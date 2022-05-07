شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى فى ساقية الصاوى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحيي المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلاً غنائيًا يوم الخميس المقبل الموافق 12 مايو، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية، وسيقدم علي الهلباوي خلال الحفل باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يحبها جمهوره مثل "قل للمليحة"، و"دوم" وكذلك أغنيته الشهيرة "مرسال لحبيبتي".

وكان قد أحيا المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلاً في شهر رمضان الماضي ضمن الاحتفالات الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، في قبة الغوري "بشارع الأزهر" هو وفرقته وقدم فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات الصوفية ومنها "قل للمليحة" و"نسيم الوصل" و"مرسال لحبيبتى"، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.