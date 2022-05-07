ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب ظهورها بزيادة وزن ملحوظة بإعلان رمضان.. فهل هي حامل؟

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 06:50 صباحاً - لاقى إعلان النجمة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2022 مع النجم كريم محمود عبد العزيز نجاحًا كبيرًا فور طرحه مع أول أيام الشهر الكريم، ومع النجاح لفتت ياسمين الأنظار لزيادة وزنها الملحوظة، وتكهن البعض بأنها ربما تكون حامل.

ياسمين عبدالعزيز تكشف سر زيادة وزنها

وتحدثت ياسمين عبد العزيز لأول مرة عن كواليس الإعلان والسر وراء زيادة وزنها في لقاء مع مجلة “سيدتي” حيث قالت: “زيادة الوزن عادية، أنا بعد الأزمة انخفض وزني لدرجة غير طبيعية، وقلت لا يوجد أفضل من الصحة وتوقفت عن كل أنواع الريجيم، وقلت الصحة أهم، بدأت آكل كل شيء أتشوق لأكله وبأي كمية، وزني زاد شيئاً ما”.

وتابعت ياسمين: عندما يكون عندي تصوير أو أي عمل فني سأعود للنظام الغذائي المعتاد، يعني أنا حاليًا بلا قيود، أفرح بعودتي للحياة، وهناك حقيقة هي أن من يحبك سيظل يحبك وأنت وزنك زيادة؛ وأنت قصير؛ وأنت طويل، ليس مهماً الشكل، ولن يفرق مع الحب.

وعن نجاح الإعلان قالت: “عند عودتي من سويسرا كنت قد قررت في داخلي ألا أعمل أي عمل فني هذا العام، وقلت: يكفي أن ربنا أنقذني من هذه الكارثة، ولكن بعد فترة فكرت في الناس والمشاهدين الذين أحبهم، وقلت ليس مهماً أن أعمل مسلسلاً هذا العام، وبدأت مشروع الحملة الإعلانية، سبحان الله، حققت نجاحًا ربما يتجاوز بل يفوق نجاحي لو كنت عملت مسلسلاً. إنها مشيئة الله.

ووصفت ياسمين نجاح الإعلان بأنه نفحة إليهة حيث تابعت قائلة: الموضوع كله في تقديري نفحة من ربنا أو تعويض عن الأيام المؤلمة التي عشتها خلال الظروف الصحية الأخيرة، ولم أكن أتوقع أن يقفز الإعلان إلى ترند على اليوتيوب لرقم 1 في العالم، الإنسان مكلف بالسعي والاجتهاد، ولكن هناك أموراً لا تتحكم بها، أشياء خارجة عن إرادتك، فأنت تجتهد، ولكن النجاح والتوفيق من عند الله، وهذا ما حدث معي، أنا اطلعت على كل شيء في مشروع الحملة الإعلانية، واشتغلت وربك وفقنا.

وأضافت: هناك عوامل ساعدت على النجاح، كريم محمود عبد العزيز موهوب ودمه خفيف وعنده حضور وكاريزما أمام الكاميرا، والمخرج هادي الباجوري عبقري، أحضر كاميرا من ألمانيا حديثة جداً تعمل شغلاً وتقنيات عالية، يقوم بتقطيع المشاهد وتركيبها بالشكل الذي ظهر في الإعلان.

شائعات حمل ياسمين عبدالعزيز

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة لشائعات وأنباء حول حملها حيث سبق وأن نشرت صورة ظهرت فيها بوزن زائد برفقة زوجها، وعلّقت وقتها أيضًا بنشر صورة طريفة كُتب عليها: ”في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ” وعلقت عليها بإيموجي الوجه الضاحك مع تاغ لأحمد العوضـي، دون أن ترد بنفي أو بتأكيد على شائعات حملها.

هل ستقوم ياسمين عبدالعزيز بتقديم الفوازير؟

أما عن فكرة تقديم الفوازير، قالت ياسمين: “بعض شركات الإنتاج تدرس هذا الموضوع الآن، وتلقيت بعض العروض لكن المسألة تحتاج لتفكير ودراسة؛ لأن الفوازير ليست سهلة، فكرة ولازم تكون جيدة وجديدة، الفوازير تعتمد على الإبهار في التصوير والملابس والأداء وميزانيات ضخمة، لكن لا يوجد شيء مستحيل”.

يُذكر أن ياسمين وكريم محمود عبد العزيز قدما سويا إعلان لشركة “وي” للاتصالات، ولاقى نجاحا كبيرا، وصلت عدد مشاهداته خلال شهر إلى 39 مليون مرة.

مسرحية مع العوضي

تحدثت ياسمين أيضًا عن مستقبل مشاريعها المشتركة مع زوجها أحمد العوضي بعد نجاح تجربتهما في مسلسل ” اللي مالوش كبير” ، وهل هناك نية لأن يتجه هذا التعاون إلى المسرح حيث قالت : فكرنا سويا في تقديم مسرحية ، نحن متفاهمان ونكمل بعضنا البعض، التجربة ستكون جيدة بالطبع ، ولكن المسرح يحتاج التزاما يوميًا ولفترات طويلة ، وبجانبه يصعب أن يقدم الشخص على أي عمل آخر ، لهذا أجلنا الفكرة في الوقت الحالي لأنها بالفعل صعبة”.

نورت