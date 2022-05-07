شكرا لقرائتكم خبر عن مى دياب عن مشاركتها فى "فى بيتنا روبوت": لم أتوقع ردود الأفعال حول دورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مي دياب، في مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر، حيث قدمت دور نبوية الخادمة، وبسبب تمكنها من أدائها وتقديم الدور بخفة ظل وطبيعية جعلت الأنظار تلتفت إليها منذ الجزء الأول من المسلسل وفي الجزء الثاني أثبتت نفسها بشكل كبير ولعل مساحة الدور أيضًا ساعدتها علي ذلك.

وقالت الفنانة مي دياب لـ"الخليج 365": الفنان هشام جمال رشحني لدور نبوية وذلك بعدما عرض عليه العديد من الشخصيات من خلال الفيديو ولكنه أستقر في النهاية علي اختياري، وحاولت استوحي روح الشخصية من خلال الخادمات التي عاشرتهم في حياتي فكان لهم طريقة كلام معينة وتعبيرات خاصة بالإضافة أنني وضعت روحي في الشخصية.

وتابعت مي دياب: كواليس المسلسل كانت رائعة ولم أشعر أنني ذاهبة للعمل بل كأنني ذاهبة لعائلتي فالكواليس كانت تملئها البهجة والضحك ، ولم يكن هناك أي مشاهد صعبة قدمتها ولعل أصعب أيام التصوير هو أثناء تصوير تتر المسلسل فقد قمنا بتصويره في يومين متتالين فكان مرهق جدا بالإضافة لبرودة الجو في ذلك الوقت .

وأضافت : لم أخشي حصري في الأدوار الكوميدية وبالمناسبة أنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وقدمت العديد من الأدوار ولم تكن أدوار كوميدية فقط ،ولم أتوقع ردود الأفعال حول دوري في المسلسل فوجدت العديد من الازمات التي أقولها يرددها الجمهور ، وأكثر ردود الأفعال التي أسعدتني كانت من الأطفال .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.