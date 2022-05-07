بعد أزمته الأخيرة معها.. تعليق غريب من والد ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة!

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 05:43 صباحاً - أثارت النجمة المصرية ياسمين صبري الجدل بعد أنباء انفصالها عن رجال الأعمال المصري وعضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بعد عامين من الزواج، حرصت خلالها ياسمين صبري على إخفاء تفاصيل حياتها الشخصية مع أبو هشيمة.

تعليق والد ياسمين صبري

وخرج الطبيب المصري أشرف صبري، معلقًا على طلاق ابنته ياسمين من زوجها أحمد أبو هشيمة، في تعليق غريب، خاصة أن العلاقة بين ياسمين صبري ووالدها ليست في أحسن حالاتها، حيث هاجمها وانتقدها والدها أكثر من مرة، فضلًا عن عدم حضوره للزفاف.

وأكد والد ياسمين صبري أنه لم يكن يعلم بطلاق ابنته سوى من وسائل الإعلام، ولا يعلم سبب الطلاق، مؤكدًا أن بيته سيظل مفتوحًا لابنته، وأن الخلافات الأخيرة بينهما لن تمنعه عنها.

تفاصيل طلاق ياسمين وأبو هشيمة

وانتشر الخبر في البداية بعدما حذفت ياسمين صبري جميع صورها مع زوجها أبو هشيمة، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، فيما لغى الثنائي متابعة بعضهما البعض.

وجاء خبر طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة مفاجأة لجمهورهما، خاصة أن الثنائي أقاما حفل إفطار في منزلهما بنهاية رمضان، وكشفت مصادر مقربة من ياسمين صبري وأبو هشيمة، أن الطلاق تم بينهما في الإمارات بنهاية رمضان.

تعليق ياسمين صبري على طلاقها من أبو هشيمة

وكشفت ياسمين صبري في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الانفصال تم في هدوء، معربة عن أنها تكنّ كل الاحترام لزوجها السابق.

وقالت: «كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء».

تحدي جديد لـ ياسمين صبري بعد الطلاق

وفي أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد الطلاق، تعاقدت الفنانة المصرية لعمل فني جديد، ومن المقرر عرضه في أحد المنصات خلال الفترة المقبلة.

ووقعت ياسمين صبري مشاركتها في «مسلسل الشادر»، للمخرج المصري سامح عبد العزيز، وتقوم بدور فتاة شعبية، ويشاركها في العمل الفني النجم أشرف عبد الباقي، ويتكون من 15 حلقة.

ياسمين صبري تتعاقد على بطولة فيلم “صقر المحروسة”

من ناحية أخرى، تعاقدت النجمة ياسمين صبري على بطولة فيلم جديد بعنوان “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام التاريخية.

كما من المقرر أن تبدأ ياسمين صبري وأحمد عز التصوير خلال شهر يوليو المقبل، الفيلم من تأليف محمود حمدان، إخراج أحمد علاء.

ويجسد النجم أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممي معارك عالميين.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية فيلم “الديزل” عام 2018 الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسني، مروي عيد، كارولين عزمي وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكي، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم “ليلة هنا وسرور”.

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