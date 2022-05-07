لن تصدق من هي زوجة أيمن القيسوني بطل مسلسل “يو تيرن”.. شاهد مدى جمالها!

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 05:43 صباحاً - قالت السيدة “نسرين زريق” زوجة الفنان أيمن القيسوني إنها تحملت 4 شهور بدون زوجها طوال فترة تصوير “مسلسل يوتيرن” مع الأولاد في لبنان حتى تضمن لأيمن نجاح دوره بالمسلسل، وداعبته أمام كاميرا انسايدر أنها تتمنى أن يقدر هذا الدور.

وأضافت خلال لقاءهما عبر برنامج ذا انسايدر على قناة دبي أنها تجد مسلسل “يوتيرن” الذي كان يعرض في رمضان، والذي شارك فيه زوجها وكذلك الفنانة “ريهام حجاج”، أنه لا يصلح أن يشاهده الأطفال تحت سن ال 16 سنة.

وعندما تم إستضافة “نسرين زريق” في برنامج “the insider بالعربي”، والذي يعرض على قناة “دبي” قالت أن أولادهما يشاهدون كل مسلسلات والدهم الفنان “أيمن القيسوني” ولكن لا يشاهدون مسلسل “يوتيرن”.

من هي زوجة أيمن قيسوني؟

تزوج أيمن القيسوني من نسرين زريق عام 2011، حيث تعمل نسرين في مهنة عارضة الازياء وأيضا هي من المطربين البنانين وعاشت معها عدد من السنوات والبداية جمعتهم نظرة حب واستمر الحب بينهما الى أن تم عقد القرآن وتزوجها بها، وبعد ثلاثة سنوات من الزواج أنجب أول طفل لهم مع بداية عام 2013 وتم تسمية لإبن باسم “سامي”.

ويستمر زواجهما حتى للحظة أذ أن الفنانة نسرين شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان قبل أكثر من عشرين عام ،عملت في مجال الغناء العربي وشاركت في بعض عروض الازياء في دولته ثم استقرات على العمل في الطرب للبناني ،ويعد الزوجين بأنهم يعملان في نفس المهن والبداية كانت في عروض الازياء لكلا الطرفين ،ويذكر بأن نسرين كانت إحدى أعضاء في فرقة فور كاتس.

أيمن القيسوني عن شخصيته في “يوتيرن”: “الناس كرهتني وبتقولي يا غلس”

من ناحية أخرى، كشف الفنان أيمن القيسوني، تفاصيل شخصية “يوسف”، في مسلسل “يوتيرن”، والذي شارك به في السباق رمضان 2022 مع الفنانة ريهام حجاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن شخصيته بعيدة تمامًا عن أيمن وهو رجل شكاك ولا يريد لزوجته أي حياة غير حياته.

وتابع، أنا لا أريد أن يغضب الناس من الدور، وبعض الناس تقول له إنه “غلس وأوفر وكرهتنا فيك”، مؤكدًا أن هذا نجاح للشخصية حتى تكرهه الناس بهذا الشكل لأنه ليس مع زوجته ولكن مع شقيقته أيضًا.

وكشف أن شخصيته الحقيقية تشبه شخصيته في المسلسل من حيث دراسته في أمريكا وكون والدته من لبنان، وهو في الحقيقة متزوج من موديل نسرين، لبنانية، مؤكدًا أنهما واثقين من بعض جدًا لأن الشك يقتل العلاقة، مشيرًا إلى أن هناك سيدات كثيرات تعيش بالشك ومراقبة هواتف أزواجهن.

يوسف شخص عانى من مشاكل

وأشار إلى أن شخصية “يوسف”، وطريقته في التعامل معناها أن لديه مشاكل وتم خيانته كثيرًا وقبل التصوير أغلق على نفسه لكي يدخل في مود ضغط وعصبية، موضحًا أنه لا يعرف ناس بعصبية يوسف ولكن يسمع الكثير من القصص، ومن الصعب أن نجد شخص من خلف الكواليس يتعامل هكذا مع زوجته لأن هذا يؤثر على أطفاله، مبينًا أنه في الواقع عندما يختلف مع زوجته لا يتخانق أمام أولاده.

وكشف أن المشاهد الرومانسية أصعب من مشاهد الشر، كما أنه في العصبية من الممكن أن تخرج أشياء كثيرة من داخل الإنسان، مشيرًا إلى أن يتمنى فيما يلي تقديم أدوار أكشن.

نورت