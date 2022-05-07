شكرا لقرائتكم خبر عن باليه أوبرا القاهرة تقدم 4 ليالى على خشبة المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل عرضى باليه كارمن وتانجو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك لمدة أربعة ليالى متتالية تبدأ في الثامنة مساء الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 9، 10، 11، 12 مايو على المسرح الكبير.

باليه كارمن وضع موسيقاه الفرنسى العالمى جورج بيزيه وتدور احداثه في مدينة اشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.













اما باليه تانجو وضع موسيقاه كل من استور بياتسولا وليروى اندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكى والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الارجنتينية بيونيس ايرس الساحرة لتشكل مزيجًا فنيًا مبتكرًا.

يذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.