اسم إبنتها أصله عبري.. متابعون يعاتبون “هاجر أحمد” بعد إنجاب طفلتها الأولى.. شاهد أول صورة لها!

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 03:50 صباحاً - أعلنت الفنانة هاجر أحمد، عن إنجابها مولودتها الأولى، مساء أمس الجمعة، وأطلقت عليها اسم “إيزابيلا”. ونشرت أول صورة وهي تمسك يد مولودتها عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: “فاللهم انبتها نباتًا حسنا واجعلها من عبادك الصالحين ..إيزابيلا”.

إذ فاجأت الفنانة الشابة متابعيها وجمهورها بالخبر السعيد، خاصة أنها لم تعلن من قبل عن حملها، ولم تظهر الصور والفيديوهات، التي اعتادت الظهور بها خلال الفترة الماضية، أي علامات للحمل.

معنى اسم «إيزابيلا» ابنة هاجر أحمد

بالبحث عن معنى اسم إيزابيلا، غير المعهود في مصر والوطن العربي، ذهبت أغلب التفسيرات إلى إلى أنه اسم إسباني معناها المرأة التي وهبت لخدمة الرب، وهو ذو أصول عبرية، وفق قاموس المعاني.

الجمهور يعاتب هاجر أحمد بعد الإنجاب

رغم تهنئة أغلب المتابعين للفنانة هاجر أحمد، بقدوم طفلتها الأولى، إلا أن البعض بات يعاتبها لإخفاء الخبر، مؤكدين ضرورة معرفة أخبارها، كونها من الممثلات المفضلات لديهم، إذ جاءت تعليقاتهم: «الحمد لله على سلامتك والبيبي، بس ما له داعي خبر الإخفاء، كان واضح الحمل للبعض»، «ضروري الفانز يعرفون بالخبر أفضل ما يتصدموا بالبوست ده»، و«إيه ده أنتي كنتي حامل أصلًا!».

هاجر أحمد في موسم أفلام عيد الفطر

من ناحية أخرى تشارك هاجر أحمد فى موسم عيد الفطر من خلال “فيلم زومبي” بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

معلومات عن الفنانة «ملكة جمال الكوكب»

هاجر أحمد هي ممثلة مصرية، من مواليد 28 فبراير 1994، وقدمت أثناء دراستها العديد من المسرحيات، ومن بينها عرض “كاسك يا وطن”.

بعد تخرجها من المعهد، وأثناء تجولها على شاطئ الإسكندرية وقعت عيناها على إعلان لمسابقة ملكات الجمال، وتقدمت للمسابقة، وفازت بلقب Miss Eco Egypt والتي تهدف للترويج السياحي والبيئي في 2016.

بدأت هاجر أحمد مشــوارها الفنى عام 2013 خلال مسلسل “ألف سلامة” مع الفنان أحمد عيد، ثم شاركت فى عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها: “كيد الحموات، المغنى، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومى”، وفى 2019، بدأت شهرة هاجر أحمد الحقيقية كممثلة من خلال مشاركتها فى مسلسلات منها: “نصيبي وقسمتك 3، هوجان، وكارمن”.

مثلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأمريكا، وخسرت اللقب بسبب رفضها ارتداء المايوه، إذ انخفضت درجاتها واكتفت بوجودها ضمن اللائحة الشرفية في أجمل 10 وجوه عالميًا.

وتزوجت الفنانة هاجر أحمد، قبل أشهر قليلة من رجل الأعمال المصري الشاب أحمد الحداد، وتحديدًا في شهر يوليو الماضي 2021 في حفل تحــولت بسببه لحديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمالها وأناقــتها.

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