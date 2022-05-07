شكرا لقرائتكم خبر عن 14 عرضًا مسرحيًا بالمسابقة الرسمية بالمهرجان الدولى للمونودراما بقرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك بالمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف دول العالم ، والذي من المقرر أن يقام في الفترة من 13 وحتي 16 مايو الحالي، والعروض المشاركة هي "قهوة زعتر" من فلسطين، "الخنازير" من إيران، "الغراب الأبيض" السودان، و"الغريبة" من تونس.

وكذلك "المنسية " من المغرب ، و "الكماش الخطير" من سوريا ، و"إلي أين" من ليبيا ، و"قارئ الفنجان" من الجزائر، و"صفية" من الأردن، و"الطبول والحجارة" من العراق، و"Dent Reueuge" من رومانيا، و"Elene" من إيطاليا، و"Spam studio Sofia" من بلغاريا، وعرض "حتي إشعار أخر" من البحرين.

وستكون "ليبيا" هي ضيفة شرف الدورة الرابعة من المهرجان، وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور جبار الجودي رئيسا (العراق)، و الدكتور عبد الكريم بن جواد (سلطنة عمان)، والمخرج الجزائري عمر فطموش، والناقد الموريتاني الدكتور "احمدو حبيبي"، وستكون جوائز الدورة الرابعة للمهرجان كالآتي: جائزة المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج للنص، جائزة المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج للتمثيل، الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج.