شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى: هشام جمال هو من رشحنى لمسلسل في بيتنا روبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الشاب أحمد رمزي في الماراثون الرمضاني لهذا العام حيث قدم دور هادي في مسلسل "في بيتنا روبوت 2" بطولة هشام جمال، وليلي أحمد زاهر، وبرع رمزي في أدائه الخفيف المرح واستطاع أن يلفت الأنظار إليه ويثبت وجوده في أول عمل تليفزيوني له.

وفي تصريح لـ"الخليج 365" قال الفنان أحمد رمزي: رشحني للدور الفنان هشام جمال، الذي اكتشفني من خلال محتوي السوشيال ميديا الذي أعتدت أن أقدمه، وعندما عرض علي الدور سعدت جدًا وحاولت أن أخرجه بأفضل ما يمكن بمساعدة مخرج العمل وكذلك هشام جمال.

وعن كواليس المسلسل قال: من أفضل الكواليس حيث كان هناك دعم كبير لكل الموجودين، وبعد نجاح الدور لم أخشَ من حصري في أدوار الكوميدي لأن تقديم الكوميديا في حد ذاتها ليس سهلاً، ومع ذلك أتمني أن أقدم جميع الأنماط والأشكال.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.