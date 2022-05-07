مبلغ كبير وفيلا وسيارتين ومجوهرات.. الكشف عن مؤخر ياسمين صبري!

كتب امير فتحي في السبت 7 مايو 2022 02:43 صباحاً - نشر المأذون الشرعي المصري مصطفى صالح قيمة تكلفة طلاق الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، حيث تكلف 296 مليون جنيه ، دون التأكد من حقيقتها.

وكتب المأذون الشرعي عبر صفحته على فيسبوك: “انفصال أحمد أبو هشيمه عن ياسمين صبري تكلفته 296 مليون جنيه ،مؤخر 15 مليون جنيه ، وفيلا بالتجمع ب 77 مليون ، و2 سيارة ب 12 مليون ، ومجوهرات ب 138 مليون جنيه وشقة بالدور الرابع في الشيخ زايد ب 54 مليون بمحتوياتها “.

وأضاف: “أرقام فلكية يدفعونها حتى لو مش حقيقية بهذا الحجم بينما ملايين المسلمين يبيتون بلا عشاء”.

وتباينت آراء الجمهور بين مصدق لهذه الأرقام التي دوّنها المأذون الشرعي وبين مكذّب لها، فيما تداولتها الصحف المصرية بشكل كبير على أنها تكلفة طلاق الثنائي الشهير.

يذكر ان مصطفى صالح لم يذكر مصادر الارقام والمعلومات الذي ذكرها كما أنه يتم تأكيدها من أي طرف رسمي.