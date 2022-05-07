شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبدالحليم ينضم إلى مسلسل "الشادر" بطولة ياسمين صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان طارق عبدالحليم إلى فريق عمل مسلسل "الشادر" بطولة الفنانة ياسمين صبرى وأشرف عبدالباقى وطارق صبري، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، ويتكون من 15 حلقة، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة وعرضه على إحدى المنصات الرقمية.





يذكر أن الفنان طارق عبد الحليم قدم من قبل فى الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" أغنيته الشهيرة "الرحمة حلوة" التى كتب كلماتها أحمد عبد الله ، لحن وتوزيع خالد عز.

مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجهما كمال منصور.

على جانب آخر، وقع اختيار النجمة ياسمين صبرى، على السيناريست أيمن وتار لكتابة فيلمها الجديد "شغل عصابات" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، حيث بدأ وتار فى كتابة سيناريو الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع المقبلة.