تاراس ستيبانينكو يكشف عن رسائل يومية من الجنود الأوكرانيين.. وهذا ما جاء فيها

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - مايو - 2022 12:44 صباحًا

قال لاعب الوسط تاراس ستيبانينكو اليوم الجمعة إن أوكرانيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان الفوز في مباريات ملحق كأس العالم لكرة القدم حيث يريد الجنود الذين يتصدون للغزو الروسي من المنتخب الوطني أن يبذل قصارى جهده للتأهل للنهائيات.

وستواجه أوكرانيا، التي لعبت آخر مرة ضد البوسنة والهرسك في الفوز 2-صفر في نوفمبر تشرين الثاني، اسكتلندا في الدور قبل النهائي لملحق كأس العالم في الأول من يونيو حزيران وسيتقابل الفائز منهما مع ويلز على مكان في النهائيات في قطر في وقت لاحق هذا العام.

وستلعب أوكرانيا مباراة ودية ضد فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في 11 مايو أيار في أول مباراة لها منذ الغزو في فبراير شباط والذي وصفته موسكو بأنه “عملية خاصة”.

وقال ستيبانينكو في مؤتمر صحفي “نتلقى رسائل كل يوم من جنودنا. يعشق الكثير من الجنود والمواطنين في أوكرانيا كرة القدم ولديهم مطلب واحد فقط: الرجاء بذل كل ما في وسعكم للذهاب إلى كأس العالم. “ستشكل بارقة أمل وستدخل البهجة على المواطنين. لهذا السبب علينا أن نلعب، ليس فقط من أجل كرة القدم. علينا أن نلعب بأرواحنا وقلوبنا.

“إنه أمر بالغ الأهمية. سيمنح دفعة معنوية لبلادي وللاعبين وجميع المواطنين في أوكرانيا”.

ويتدرب الفريق حاليا في سلوفينيا وقال ستيبانينكو إن الأمر لم يكن سهلا عليهم عندما سمعوا عن الوضع في أوكرانيا.

وأضاف “نطالع كل يوم الصور ومقاطع الفيديو حول ما يحدث في بلدي وفي كل مرة نتحدث فيها عن الوضع هناك يكون الأمر صعبا.

“لكننا نفهم ما تعنيه هذه اللعبة بالنسبة لنا وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا”.

ومع تعليق الدوري الأوكراني الممتاز بسبب الغزو، قال المدرب أوليكساندر بتراكوف إنه يتعين عليهم الاستعداد للمباراة الودية كما يحدث مع أي مباراة رسمية أخرى حيث لم يلعب الفريق أي مباراة منذ شهور. وقال “لم نلعب أي مباراة رسمية وليس لدينا بطولة محلية بسبب الحرب لذلك سنبذل كل ما في وسعنا في هذه المباريات.

“سنعتبرها مباراة رسمية، لأنها الفرصة الوحيدة بالنسبة لنا للاستعداد الجيد”.