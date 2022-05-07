شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمي: أغمضت عينى واخترت الأصعب فى تقديم شخصية الكفيفة بـ"جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شخصية الكفيف في السينما والدراما التليفزيونية كثيرًا، وجسدها كبار الفنانين منهم محمود عبد العزيز في الكيت كات، وعادل إمام في "أمير الظلام" ومحمد صبحي في "وجهة نظر" ومعالي زايد في "دموع في عيون وقحة" وآخرون، ولكن أبدعت الفنانة عايدة فهمي في تقديم شخصية السيدة الكفيفية المسنة "مليحة" في مسلسل "جزيرة غمام" في شهر رمضان وعن تلك الشخصية وتفاصيل تجسيدها قالت النجمة القديرة خلال حوار لها بـ"الخليج 365" مع الإعلامي جمال عبد الناصر: قدمت الشخصية وأنا "مغمضة" عيني، فقد كانت عيني مغلقة وهذا هو الأصعب وهو ما طلبه المخرج حسين المنباوي.

وأضافت: استغنيت عن عيني كوسيلة وعنصر للتعبير واعتمدت علي صوتي في تقديم ملامح الشخصية، وساعدني خبرتي في العمل بالأداء الصوتي في الدوبلاج وفي الإذاعة في تقديم الشخصية.



لقاء النجمة عايدة فهمي مع الزميل جمال عبد الناصر

مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجي و تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.