شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من حفل زفاف فراج وبسنت.. وهنادى مهنا تحيى الحفل بـ"الطبلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق عدد من أصدقاء الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، لقطات من حفل زفافهما عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث يحتفل الثنائي بحفل زفافهما اليوم في إحدى المدن الساحلية، بعد قصة حب طويلة استمرت لأكثر من 6 سنوات.

وظهر فراج وبسنت في الفيديوهات المتداولة رقصهم وسط عدد من أصدقائهما المقربين، بينما تظهر الفنانة الشابة هنادي مهنا وهي تمسك إحدى "الطبل" لتحي حفل الزفاف وسط رقصات من اصدقائها، بينما ظهر فراج في لقطة أخرى وسط عدد من أصدقائه يرقصون مع الراقصة الاستعراضية التي حضرت الحفل.



فراج يرقص على طبلة هنادى



هنادى تشعل حفل الزفاف بالطبلة



هنادي مهنا بالطبلة



جانب من حفل الزفاف



رقص بسنت وسط اصدقائها



رقص فراج وبسنت



فراج وبسنت

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا معا في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية.

وكان من المقرر زواجهما، ولكنه تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا، وانشغال محمد فراج بتصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا، وآخرهم مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى عرض في شهر رمضان الماضى.