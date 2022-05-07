شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج وبسنت شوقى يرقصان على أغانى المهرجانات فى حفل زفافهما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم محمد فراج يحتفل بحفل زفافه على عروسه بسنت شوقى فى حفل الوفاف المقام بالغردقة، وخلال الحفل رقص العروسان على أغانى المهرجانات وسط حضور أصدقائهما من خارج وداخل الوسط الفنى.

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا معا في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية.

وكان من المقرر زواجهما، ولكنه تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا، وانشغال محمد فراج بتصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا، وآخرهم مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى عرض في شهر رمضان الماضى.