شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تطرح أغنيتها Hold My Hand من فيلم توم كروز الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة العالمية ليدي جاجا، أغنيتها الجديدة Hold My Hand، من فيلم النجم العالمي توم كروز الذى سيطرح بعنوان Top Gun: Maverick نهاية الشهر الجاري في عدد من دول العالم بعد عدة تأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفى دخول مبهر، وصل كروز، أمس، إلى السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلمه الذى طال انتظاره Top Gun: Maverick على متن طائرة هليكوبتر، فى سان دييجو.

وعلى الرغم من مرور 36 عامًا منذ ظهوره لأول مرة على الشاشات فى Top Gun عام 1986، أثبت الممثل العالمى أنه لم يفقد لمسته عندما وصل بهذه الطريقة إلى العرض الخاص.



ليدي جاجا فى اغنيتها الجديدة

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، قرر توم كروز، الذى اشتهر بأداء أعماله المليئة بالإثارة، عدم قيادة المروحية فى هذه المناسبة، فيما حافظ على تفوقه على الجميع بأزيائه الساحرة بشكل لا يصدق عندما وصل إلى الحدث المرصع بالنجوم، حيث بدا أنيقًا كما كان دائمًا فى بدلة كلاسيكية سوداء وربطة عنق رمادية.

وبعد النزول من الطائرة الفرنسية Eurocopter AS350 Écureuil، لوح نجم Mission: Impossible ، 59 ، إلى معجبيه اللذين كانوا يصرخون من حوله وهو يخرج من المروحية، التى كتب عليها: "Tom Cruise Top Gun: Maverick".



ليدي جاجا

وأثناء سيره نحو السجادة الحمراء وهو يرتدى زوجًا من النظارات الشمسية السوداء بإطارات فضية، ظهر، توم كروز، الأب لثلاثة أطفال، بابتسامة مشرقة قبل انضمامه لأبطال الفيلم وفى مقدمتهم النجمة جينيفر كونلى.

وحصل كروز، على رخصة طيار منذ 28 عامًا، وعلى مر السنين، قام ببعض الأعمال المثيرة الخطيرة لبعض أفلامه بالطائرات، بما فى ذلك تدوير طائرة هليكوبتر فوق شلال.

فيما لم يكن قادرًا على قيادة الطائرات فى أول أفلام " Top Gun"، لأنه لم يكن قد حصل حينها على رخصته، ولكن فى الجزء التكميلى، حلق فى السماء بطائرة مقاتلة من طراز P-51، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر.